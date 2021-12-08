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Невеста отказалась носить подаренное женихом кольцо по одной причине

Жених сделал помолвочное кольцо из украшения, которое досталось его невесте от бабушки
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Фото: Shutterstock

Пользователь Reddit под ником fleetsmyk поделился историей о том, как его невеста отказалась носить подаренное им помолвочное кольцо по одной причине. Для его изготовления жених использовал бриллиант из ее же украшения, которое досталось ей от бабушки.

Автор поста рассказал, что состоит в отношениях с девушкой около трех лет. Полгода назад парень решился сделать ей предложение. По словам рассказчика, его невеста была любимой внучкой своей бабушки, которой не стало несколько месяцев назад. Пожилая женщина завещала ей свое бриллиантовое кольцо. Однако девушка не носила украшение и бережно хранила в память о бабушке.

«Моя невеста любит украшения, поэтому я хотела сделать обручальное кольцо особенным, чтобы оно было очень дорогим для нее», — признался парень. Он спросил у матери невесты, как она смотрит на то, чтобы использовать один из бриллиантов с кольца бабушки для изготовления помолвочного кольца. Она одобрила его идею, но предположила, что это может не понравиться ее дочери.

«Я не мог придумать ничего, что зацепило бы меня больше, чем эта затея», — поделился парень и подчеркнул, что в итоге решился взять бриллиант из кольца бабушки. Он признался, что до конца верил в то, что его девушка поймет смысл, вложенный им в кольцо. По его словам, оно получилось действительно красивым.

«Я сделал предложение. Она сразу же согласилась и была в абсолютном восторге, пока не увидела бабушкино кольцо», — пожаловался герой истории. Девушка обвинила жениха в том, что он испортил единственную значимую для нее вещь, и отказалась носить кольцо, которое он подарил. Парень же посчитал поведение возлюбленной неуважительным, так как он старался и потратил много денег на подарок.

В комментариях под постом большинство пользователей признали, что герой истории поступил неправильно. Многих возмутил тот факт, что он испортил единственную семейную реликвию, которая досталась его невесте от бабушки. По их мнению, парень должен немедленно вернуть бабушкиному кольцу первоначальный вид, а затем отдать его девушке.

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