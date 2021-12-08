Соратник Зеленского назвал убитых жертв украинских нацистов коллаборантами

Депутат Верховной рады от партии президента «Слуга народа» Егор Чернев назвал коллаборантами граждан СССР, убитых во время и после Великой Отечественной войны боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Напомню, что за десять лет существования УПА было уничтожено более 30 тысяч российских оккупантов и коллаборантов», — сказал он.

7 октября депутаты Львовского областного совета на Украине во время пленарного заседания провозгласили 2022-й годом коллаборационистов УПА. Решение связано с тем, что в 2022 году исполняется 80 лет с момента основания первых военных отрядов УПА, сотрудничавшей с нацистами и причастной к массовому истреблению еврейского населения на территории Украины в годы немецкой оккупации.

УПА была создана в октябре 1942 года, ее боевики воевали на стороне Третьего рейха. После капитуляции нацистской Германии до середины 1950-х годов организация устраивала диверсии против коммунистов.