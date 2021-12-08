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Российского бизнесмена обвинили в контрабанде краба на 2,6 миллиарда рублей

Во Владивостоке осудят бизнесмена за контрабанду 3391 тонны краба на сумму 2,6 млрд руб

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Во Владивостоке осудят бизнесмена, который обвиняется в контрабанде 3391 тонны живого краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей, а также в уклонении от уплаты таможенных пошлин в сумме на 9,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, бизнесмен был соучастником организованной группы, которая занималась контрабандой краба из России в Японию, Южную Корею и Китай. Нелегальная деятельность велась с 2014 по 2019 год. Товар отгружали по стоимости, которая значительно превосходила указанную при декларировании на таможне.

Мужчина обвиняется по статьям 226 («Контрабанда организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере») и 194 («Уклонение организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Имущество членов группы на сумму более восьми миллиардов рулей арестовано.

18 ноября сообщалось, что в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, причастных к незаконному обороту черной икры. Силовики изъяли у браконьеров более 190 килограммов икры осетровых рыб на сумму более 40 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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