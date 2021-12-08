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Россиянка рассказала о сложностях жизни в одном доме с диким лисом Лютиком

Россиянка из Красноярска спасла лиса со зверофермы, назвала Лютиком и забрала к себе домой

Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

В Красноярске живет Евгения, которая спасла лиса от забоя и забрала к себе прямо со зверофермы. Его она назвала Лютиком в честь персонажа серии книг «Ведьмак» и приютила в своем доме вместе с кошками, собаками и еще одной лисицей. О сложностях жизни с необычным животным она рассказала NGS24.

В настоящее время в доме героини проживают две собаки, две кошки и две лисы — Кира и Лютик. Лисица появилась в новой семье в 2019-м, а Лютик — в 2020-м.

Евгения вспомнила, как спасла Лютика от смерти. Он находился на звероферме в Челябинске, где специально выращивают животных и забивают для дальнейшего производства одежды из меха. По ее словам, через восемь месяцев после рождения «он должен был стать воротником», но в итоге было решено оставить его для разведения. Россиянка пояснила, что зверофермы иногда «дают шанс на выживание» некоторым животным.

«Я как раз хотела себе лиса красного окраса [огневка вятская] и стояла в очереди на него. И мне написали: есть лисенок, восемь месяцев», — заявила Евгения.

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Позднее оказалось, что лис болен. У него была выявлена онкология, остеосаркома. После сдачи анализов медики сделали вывод, что очаг заболевания находится в лапе Лютика. В связи с этим было решено провести операцию, и Лютик остался без лапы. При этом, как отметила россиянка, он быстро восстановился и продолжил вести активный образ жизни. В частности, лис после этого смог вылезти из закрытого вольера и сбежать от хозяйки.

По мнению Евгении, лиса может стать «настоящим домашним любимцем», но это не то животное, которое можно завести внезапно. «Лиса в плане масштаба бедствий — это не енот. Но что-то близкое», — оценила она жизнь в одном доме с новым питомцем.

Кроме того, надо помнить, что «лиса всегда останется лисой» и что ее повадки невозможно изменить. «Да, она может лояльно к вам относиться, понимать, что вы не представляете опасности, но лис нельзя бить (...) Любое воспитание лис основывается на методе пряника», — заметила Евгения.

В заключение говорится, что лисы очень активные и любопытные звери. В связи с этим россиянка посоветовала выделить такому животному отдельное помещение или балкон: лисам нравится разбрасывать вещи, прятать предметы и переворачивать все вверх дном.

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Варвара Кошечкина
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