Спасатели начали повторно исследовать «Листвяжную» для поиска тела погибшего

Горноспасатели начали повторно изучать аварийный участок на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, чтобы найти тело последнего погибшего. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в повторных поисках участвуют более 50 горноспасателей. Он уточнил, что поиски ведутся в аварийном участке.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, работы в шахте ведутся круглосуточно. Спасатели восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте. Также проводится отбор проб воздуха.

Глава региона добавил, что в больницах Кемеровской области остаются двое пострадавших, один из них в состоянии средней степени тяжести. 95 россиян лечатся амбулаторно, еще 9 сняты с амбулаторного лечения, рассказал Цивилев.