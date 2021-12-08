«Локи» стал лучшим сериалом года по версии премии Peopleʼs Choice Awards

Названы лучшие сериалы года по версии Peopleʼs Choice Awards. Список победителей опубликован на сайте премии.

Главным шоу 2021 года стал «Локи». Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», а в категории комедийных проектов на первом месте оказался «Я никогда не...».

Исполнитель главной роли в «Локи» Том Хиддлстон был удостоен награды «Лучший актер на телевидении», а среди артисток первое место заняла Эллен Помпео. В номинациях «лучший киноактер» и «лучшая киноактриса» награды получили Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.

«Черная вдова» с участием Йоханссон была признана фильмом года, «Круэллу» отметили в категории «драма», а из комедийных картин выбрали ленту «Главный герой». Лучшим семейным фильмом был назван «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Ранее киносайт IMDb представил список главных актеров 2021 года. Список возглавила Элизабет Олсен — это случилось благодаря интересу поклонников к сериалу «ВандаВижн». Роль также принесла ей номинацию на «Эмми». На второй строчке оказался Реге-Жан Пейдж, прославившийся благодаря шоу «Бриджертоны». Замкнула тройку Флоренс Пью.