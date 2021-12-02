Опубликован список самых популярных актеров года

Киносайт IMDb представил список главных актеров 2021 года. Полный рейтинг опубликован на портале.

Уточняется, что перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Список самых популярных артистов возглавила Элизабет Олсен — это случилось благодаря интересу поклонников к сериалу «ВандаВижн». Роль также принесла ей номинацию на «Эмми».

На второй строчке оказался Реге-Жан Пейдж, прославившийся благодаря шоу «Бриджертоны». После участие в проекте его тоже номинировали на «Эмми» и неоднократно называли главным прорывом года.

Замкнула тройку Флоренс Пью. Редакторы портала объяснили ее популярность участием в «Черной вдове», где она сыграла сводную сестру главной героини.

В десятке наиболее популярных актеров также оказались Ана де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс.

Ранее журнал GQ назвал людей года. В их число вошел актер Том Холланд, которого отметили за роль Человека-паука.