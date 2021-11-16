Журнал GQ назвал людей года

Актер Том Холланд и музыкант Lil Nas X стали людьми года по версии GQ

Названы люди года по версии журнала GQ. Информация об этом появилась на сайте издания.

Звания были удостоены актер Том Холланд, музыкант Lil Nas X и баскетболист Яннис Адетокумбо. В журнале подчеркнули, что все эти личности объединяет храбрость. «Мы считаем, что сейчас храбрость является самым важным активом, и называем 2021-й Годом храбрых», — говорится в публикации.

По мнению редакторов журнала, Lil Nas X — первый человек со времен популярности Мадонны, кто столь бесстрашно создает музыкальные хиты и сочетает их с провокационной визуальной составляющей.

Адетокумбо отметили из-за «его вдохновляющей истории жизни, непревзойденной решимости в соревнованиях, сверхъестественной харизмы и впечатляющего выступления в плей-офф НБА в этом году».

Тома Холланда же наградили за роль Человека-паука. В грядущей картине «Человек-паук: Нет пути домой» он сыграет главного героя уже в шестой раз.

В 2020 году GQ признал иконой британского актера Джона Бойегу, который прославился благодаря роли Финна во франшизе «Звездные войны». Журналисты отметили выступление артиста на лондонском митинге, который прошел в поддержку антирасистских протестов в США.