Журнал GQ назвал мужчин года

Олимпийские чемпионы Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный стали «Мужчинами года» по версии журнала GQ в 2021 году, сообщает ТАСС.

Журнал GQ провел традиционную торжественную церемонию, которая с 2021 года окончательно стала называться «Мужчинами года». В этом году ее обладателями стали пять российских спортсменов. Олимпиец Нагорный заявил, что никогда не мечтал о возможности «находиться в зале с самыми успешными людьми этого времени».

«Я бесконечно благодарен GQ за то, что они уделяют внимание и время свое, <...> чтобы говорили о спорте. Для нас это самое главное, потому что мы посвящаем этому всю свою жизнь», — подчеркнул Нагорный, получая премию. В честь победы он также сделал сальто на сцене.

Рэп-исполнитель Feduk стал «Музыкантом года», российский актер театра и кино Иван Янковский — «Актером года», а писатель Дмитрий Глуховский — «Автором года». Диджей Imambek получил премию «Открытие года»; предпринимателя, основателя «Додо пиццы» Федора Овчинникова назвали «Бизнесменом года», актера и кинорежиссера Данилу Козловского — «Режиссером года».

Премия GQ вручается с 1996 года. Торжественная церемония вручения награды проходит в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Австралии, Испании, Мексике и Индии. Лауреатами премии GQ в России становились врачи, Кирилл Серебренников, Борис Акунин, Алексей Пивоваров, Моргенштерн, Баста, Андрей Звягинцев, Константин Эрнст, Том Форд, Юрий Дудь, Владимир Познер, Александр Роднянский и другие.

Ранее журнал GQ назвал икону 2020 года. Ей стал британский актера Джон Бойега, получивший известность благодаря роли Финна во франшизе «Звездные войны».

