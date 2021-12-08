В российской столице майнинга начали через суд повышать тарифы на электроэнергию

«Иркутскэнергосбыт» через суд поднял тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу

Энергетики стали через суд повышать тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу криптовалюты в частных домах. «Иркутскэнергосбыт» доказал, что майнеры ведут коммерческую деятельность, но покупают электроэнергию по низким тарифам для населения. Из поданных 85 исков на 73,3 миллиона рублей компания выиграла пока только девять, пишет «Коммерсантъ».

Согласно решению суда, частные фермы перевели на коммерческие тарифы, а «Иркутскэнергосбыт» получит 8,7 миллиона рублей после перерасчета тарифа.

Иркутскую область называют российской столицей майнинга криптовалюты из-за самых низких цен на электроэнергию. Тариф в сельской местности для населения — 0,86 рублей за киловатт-час, а для малых предприятий — порядка 3,6 рубля за киловатт-час. С начала года «Иркутскэнергосбыт» обнаружил более тысячи случаев серого майнинга.

Например, в 2019 году компания выявила частный дом площадью 148,5 квадратных метра, который потреблял 193 тысячи киловатт-часов в месяц (примерно 22 процента от потребления всего поселка). Владельца по суду обязали выплатить 7,5 миллиона рублей. Однако оспаривать каждый конкретный случай в ручном режиме затратно и неэффективно, необходимо нормативное решение, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Саратове уволили сотрудника ГИБДД, майнившего криптовалюту на рабочем месте. Материальный ущерб от незаконной деятельности полицейского составил 231 тысячу рублей.