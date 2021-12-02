Российского полицейского уволили за майнинг на рабочем месте

В Саратове уволили сотрудника ГИБДД, майнившего криптовалюту на рабочем месте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. Материальный ущерб от незаконной деятельности полицейского составил 231 тысячу рублей.

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Такую сумму саратовскому отделению ГИБДД пришлось переплатить за электричество. В октябре против бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»). По данным СК, на данный момент расследование завершено и дело передано в суд — лишившемуся работы правоохранителю грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

Бывший сотрудник ГИБДД установил и подключил два майнера криптовалюты во временно не используемом помещении полиции и с февраля по июль 2021 года втайне занимался производством монет. Майнинговую ферму обнаружили лишь в тот момент, когда руководство управления ГИБДД обратило внимание на завышенные счета за электричество. При обыске помещения, которое использовал бывший полицейский, также обнаружили роутер и блоки питания, принадлежащие отделению полиции.

Энергопотребление майнинга становится для России все более насущной проблемой. В октябре на подпольных добытчиков криптовалюты пожаловался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он отметил «лавинообразный рост энергопотребления» в области, уровень которого уже вырос в десятки раз по сравнению с 2019 годом. По словам Кобзева, электросети могут не выдержать такой нагрузки.