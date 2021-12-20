Российского гаишника оштрафовали за майнинг-ферму в помещении МВД

В Саратове суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей 32-летнему экс-полицейскому за майнинг криптовалюты в помещении МВД. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, бывший гаишник добывал криптовалюту с февраля по июль 2021 года. Майнер в погонах нашел временно не используемое помещение на 6-ом Соколовогорском проезде и установил в нем два электронных устройства, с помощью которых «выращивал» биткоины. В результате его действий переплата за электроэнергию составила 231 тысячу рублей.

Майнинговую ферму обнаружили лишь в тот момент, когда руководство управления ГИБДД обратило внимание на завышенные счета за электричество. При обыске помещения, которое использовал бывший полицейский, также обнаружили роутер и блоки питания, принадлежащие отделению полиции.

Экс-полицейского признали виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Помимо наказания в виде штрафа ему запретили занимать должности на государственной службе и в системе МВД.

