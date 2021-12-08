Живущим на севере Урала манси организовали обучение в колледжах и университетах

Живущим на севере Урала молодым представителям народа манси организовали обучение в колледжах, университетах и автошколах. Об этом сообщает Znak.

Начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала «Полиметалла» Павел Сенников рассказал, что компания при сотрудничестве с администрацией Ивдельского городского округа и общественной организацией «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» дала представителям возможность коренных малочисленных народов овладеть профессией и в будущем найти работу.

«Мы пообщались с манси и поняли для себя, что у молодых людей зачастую есть проблема с обучением в профессиональных учреждениях образования. В этом году мы нашли возможность помочь им получить профессию», — заявил Сенников.

Отмечается, что на севере Свердловской области проживает около 130 манси, половина из которых ведет традиционный образ жизни. В таких семьях дети заканчивают 9 или 11 классов, а затем возвращаются в родные поселения к родителям.

Теперь же манси могут не только пройти обучение на водителей-профессионалов, но и пройти интенсив-курсы по специальности «слесарь-электрик». Некоторые молодые люди уже учатся в учреждениях профессионального образования Североуральска, Краснотурьинска, Югорска, а одна из представительниц народа поступила в педагогический институт в Санкт-Петербурге.