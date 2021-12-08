Россиянам раскрыли способ избежать переедания в новогодние праздники

Избежать переедания на новогодние праздники можно, если медленно пережевывать пищу, при этом не отвлекаясь на гаджеты. Такие способы раскрыл врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия, его слова приводят «Известия».

Врач отметил, что быстрый прием пищи является основной причиной переедания. «Головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут, чтобы получить сигнал от желудка о том, что вы наелись. Не стоит отвлекаться на электронные устройства при приеме пищи, так как вы съедите больше, чем стоило бы», — рассказал Каландия.

Гастроэнтеролог посоветовал заменить привычные блюда полезными аналогами. Например, вместо оливье приготовить салат с отварной курицей или запеченным лососем, а торты и пироги можно заменить штруделем.

Также не стоит засиживаться за праздничным столом, а после еды можно выйти на прогулку длительностью не менее 30 минут. Врач назвал и безопасный объем алкоголя для человека — это около 15 миллилитров стопроцентного спирта, или 25 миллилитров водки.

Если человек переел и перепил, ему можно воспользоваться специальными сорбентами. Например активированным углем, добавил врач.

Ранее диетолог Маргарита Макух поделилась рецептом менее опасной для фигуры версии салата оливье. Врач посоветовала заменит вареную колбасу на говядину, так как в ней нет консервантов и добавок, также в ней больше белка и меньше жира. Диетолог назвала и способ уменьшить количество сахара и соли: для этого в салат нужно добавить свежие огурцы вместо соленых. Для заправки можно использовать домашний майонез.