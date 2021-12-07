Диетолог поделилась рецептом менее опасного для фигуры оливье

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что необязательно отказываться от оливье на Новый год, и поделилась рецептом менее опасной для фигуры версии салата. Слова диетолога приводятся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь Макуха советует заменить вареную колбасу на отварную говядину, чтобы немного уменьшить вред любимого россиянами блюда. Она объяснила, что в колбасе содержится большое количество консервантов и трансжиров. В говядине же нет консервантов и добавок, также в ней больше белка и меньше жира.

Диетолог также назвала способ уменьшить количество сахара и соли: для этого в салат нужно добавить свежие огурцы вместо соленых. Она рекомендует сделать домашний, более натуральный и полезный майонез, и заправить им оливье. В салате, приготовленном по более здоровому рецепту, в два раза меньше калорий, отметила диетолог.

Ранее сообщалось, что диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отметить Новый год и провести зимние праздники без вреда для фигуры. По ее мнению, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя.

