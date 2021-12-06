Диетолог назвала способ отметить Новый год с алкоголем без вреда для фигуры

Диетолог Брунинг посоветовала в новогодние праздники ограничиться одной рюмкой в день

Диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отметить Новый год и провести зимние праздники без вреда для фигуры. Ее слова приводит Eat This, Not That!

По мнению Брунинг, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

Желающим сохранить фигуру диетолог порекомендовала сократить количество алкогольных напитков до одного-двух в день в период праздничных гуляний. Она отметила, что лучше ограничиться одним стаканом пива, одним бокалом вина или одной рюмкой крепкого алкоголя ежедневно.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала россиянам максимально допустимую дневную норму мандаринов для взрослого человека. По ее мнению, человек, у которого нет аллергии и других противопоказаний, может съесть до 500 граммов мандаринов за день.