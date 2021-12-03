Россиянам назвали максимальную дневную норму мандаринов для взрослого человека

Диетолог Королева: взрослый человек может съесть до 500 граммов мандаринов за день

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала россиянам максимально допустимую дневную норму мандаринов для взрослого человека. Ее слова приводит сайт телеканала «Москва 24».

Королева рассказала, что человек, у которого нет аллергии и других противопоказаний, может съесть до 500 граммов мандаринов за день. «Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе между основными приемами пищи», — отметила врач.

Диетолог добавила, что мандарины содержат множество полезных веществ, таких как витамин PP, витамин C, растительную клетчатку и витамины группы B. Однако этот сезонный продукт полезен не всем, сказала диетолог и напомнила, что людям с аллергией нужно быть предельно внимательными и не забывать, что съеденные за один раз полкилограмма мандаринов могут привести к анафилактическому шоку.

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