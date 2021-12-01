Диетологи рассказали о способах похудеть без усилий и ограничений

Диетолог Доэбрич: от лишнего веса проще избавиться, если спать не менее 7 часов

Специалисты по фитнесу и здоровому питанию рассказали о способах, которые помогут похудеть без особых усилий и ограничений. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Диетолог Пола Доэбрич утверждает, что избавиться от лишнего веса становится проще, если каждую ночь спать не менее семи-восьми часов. «Когда мы не высыпаемся, нас больше тянет к еде, которая богата энергией», — объясняет она.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению — это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, — утверждает она. — К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».

Эксперт по фитнесу Даррен Стин рекомендует понизить температуру в доме, так как на холоде похудение идет быстрее, а качество сна становится выше. Чтобы дать организму время привыкнуть к низкой температуре, он рекомендует понижать ее постепенно, каждую неделю убавляя на термостате пару градусов,

Диетолог Грейс Дероча советует заменить сладости свежими фруктами. По ее словам, они полезнее и помогут легче перенести отказ от сладкого.

Ранее нутрициолог Ирина Степная назвала идеальный для похудения фрукт. По ее словам, ананас также улучшает работу кишечника и решает проблемы с метеоризмом и запорами.