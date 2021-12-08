МТС получила премию Рунета за проект поддержки предпринимателей «Знаем лично»

Компания МТС получила национальную награду «Премия рунета 2021» в номинации «За развитие малого и среднего бизнеса в Рунете» за проект «Знаем лично», говорится в сообщении оператора.

«Знаем лично» — это интерактивная карта России, с помощью которой предприниматели бесплатно могут рассказать о себе аудитории, а клиенты — поддержать локальные заведения: кофейни, парикмахерские, несетевые кафе, автомастерские или салоны красоты.

«Сегодня на сайте «Знаем лично» — 40 городов и тысячи локаций-бизнесов. Именно небольшие частные инициативы формируют локальную культуру наших городов, и мы рады дать предпринимателям возможность быть услышанными», — отметила руководитель Центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.

Компания запустила карту в период локдауна весной 2020 года для информационной помощи малому и микробизнесу, который зависит от потока посетителей. Сейчас в рамках проекта работают городские Instagram-журналы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани для продвижения историй создания бизнеса и ценностей локальных предпринимателей.

Кроме того, развивается сообщество резидентов карты в Telegram, где они обмениваются опытом и получают поддержку от компании и друг от друга.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).