Байден отказался воевать за Украину

США отказываются в одностороннем порядке задействовать вооруженные силы из-за «вторжения России на Украину». Об этом заявил американский лидер Джо Байден, сообщает ТАСС.

Президент США таким образом ответил на вопросы журналистов перед вылетом в Миссури. Байдена спросили, не отказывается ли он от варианта ввода американских войск на территорию Украины из-за разногласий с Россией по Украине. «Это не рассматривается», — сказал глава государства.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешанной на идеологии.