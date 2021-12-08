Российская пенсионерка сожгла рынок во время неудачного обряда очищения

На Камчатке пенсионерка во время обряда сожгла рынок и нанесла ущерб на 52 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском 71-летнюю пенсионерку, устроившую пожар на рынке во время обряда очищения, отправят под суд. Об этом в среду, 8 декабря «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным следствия, в начале января 2020 года женщина работала продавцом на рынке на улице 50 лет Октября. Там женщина решила провести два обряда: на очищение павильона и на хорошую торговлю. Для магического ритуала женщина зажгла церковную свечу. В результате на рынке произошел пожар. По вине пенсионерки сгорело имущество на сумму более чем 52 миллиона рублей. Во время инцидента она, как считают следователи, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На женщину возбудили дело по статье 168 («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем») УК РФ. Обвиняемая вину не признала, сообщив, что не помнит подробностей инцидента. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.