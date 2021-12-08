Песков оценил общение Путина и Байдена по видеосвязи

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи во вторник, 7 декабря, было конструктивным, однако с точки зрения результативности хотелось бы большего. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что пока не приходится говорить о потеплении отношений двух государств.

«Тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей, и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры», — рассказал Песков.

Речь об очной встрече двух политиков пока не идет.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что лидеры двух государств готовы будут пообщаться еще раз. Однако озвучивать точные сроки новых переговоров пресс-секретарь российского лидера отказался. Путин признался, что такой формат общения позволяет достаточно откровенно разговаривать с американским президентом, подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин вышел на связь с американским лидером из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт является пятым с момента вступления Байдена в должность.

