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Блокировку Tor в России назвали неэффективным способом борьбы с преступностью

Основатель Russian OSINT Иванов: блокировка Tor в РФ не приведет к ощутимым результатам

Фото: Shatterstock

Блокировка в России браузера Tor не приведет к ощутимым результатам. О том, почему этот способ не поможет бороться с преступностью, в беседе с «Лентой.ру» рассказал Сергей Иванов, эксперт по информационной безопасности и основатель Telegram-канала Russian OSINT.

«Блокировку браузера Tor нельзя назвать эффективным решением. На киберпреступности это никак не отразится. Настроить "мосты" (анонимные узлы сети, которые играют роль прокладки при подключении и скрывают от провайдера интернет-услуг реальный IP-адрес пользователя, что позволяет не ассоциировать его с Россией — прим. "Ленты.ру") может практически любой пользователь. Причем этот инструмент встроен в сам браузер Tor и большого ума для обхода блокировки не нужно, это дело одной-двух минут», — сказал Иванов.

Специалист по информационной безопасности добавил, что браузер заблокирован в нескольких странах мира, однако немногие из них могут похвастаться какими-либо серьезными успехами. В частности, в Китае пользователи для обхода цензуры применяют сторонние программы и ресурсы, позволяющие скрывать свой IP-адрес от властей и после этого запускать Tor.

«Эффективных инструментов блокировки Tor не существует в принципе. Бороться с преступностью, в том числе в даркнете, нужно другими методами», — заключил Иванов.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России. Страница сервиса также была внесена в реестр запрещенной информации в РФ. Незадолго до этого о блокировке сообщили сами разработчики браузера, которые также дали пользователям совет по обходу ограничений.

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Артур Галеев
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