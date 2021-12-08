Роскомнадзор заблокировал Tor в России

Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России. Страница сервиса также была внесена в реестр запрещенной информации в РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org (https://www.torproject.org/) внесен в Единый реестр запрещенной информации», — рассказали в регуляторе. В РКН уточнили, что основанием для этого стало размещение на портале информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. Доступ к сайту ограничен, добавили в ведомстве.

Как указано в Едином реестре запрещенной в России информации, сайт браузера попал в реестр по решению Саратовского районного суда. Соответствующий вердикт был вынесен в декабре 2017 года.

Перед тем как в Роскомнадзоре сообщили об ограничении доступа к сайту Tor, разработчики браузера рассказали в своем блоге о том, что российские власти официально заблокировали главный сайт проекта. Создатели браузера также дали пользователям совет по обходу блокировки.

Ранее разработчики Tor сообщили, что некоторые российские интернет-провайдеры с 1 декабря начали блокировать доступ к Tor. После этого Роскомнадзор потребовал от проекта удалить запрещенную информацию. Создатели Tor в ответ призвали поднимать у себя выходные узлы браузера. Ограничение доступа к браузеру они назвали цензурой.