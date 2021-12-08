Tor начали блокировать в России

В России начали блокировать доступ к браузеру Tor. Об этом его разработчики сообщили в своем блоге.

Как говорится в сообщении, некоторые российские интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к Tor с 1 декабря. После этого Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к браузеру на территории страны и потребовал удалить запрещенный контент. В ответ на это разработчики призвали поднимать у себя выходные узлы браузера.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta (предыдущее название — Facebook), Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. В регуляторе уточнили, что полностью штрафы оплатил TikTok. Meta выплатил восемь штрафов общей суммой 26 миллионов рублей, а Google — три штрафа на сумму шесть миллионов рублей.