В США рассказали о поставках военной помощи на Украину
Представитель Пентагона Кирби: США отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы
США на этой неделе отправят на Украину последнюю партию военной помощи, запланированную на текущий год. Она включает стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.
По его словам, президент США Джо Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов.
Ранее в декабре сообщалось, что администрация Байдена может оказать Украине военную помощь в случае «российского вторжения».