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В США рассказали о поставках военной помощи на Украину

Представитель Пентагона Кирби: США отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы

Фото: Carlos Barria / Reuters

США на этой неделе отправят на Украину последнюю партию военной помощи, запланированную на текущий год. Она включает стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, президент США Джо Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов.

Ранее в декабре сообщалось, что администрация Байдена может оказать Украине военную помощь в случае «российского вторжения».

Марина Совина
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