Появилась версия о спланированном нападении на МФЦ в Москве

Открывший стрельбу в московском МФЦ Глазов взял с собой все сбережения

Следователи проверят версию о спланированном нападении 45-летнего Сергея Глазова на московский МФЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, у мужчины с собой были все сбережения — 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей. В квартире задержанного не осталось никаких денег. Это натолкнуло следователей на мысль о том, что возвращаться домой Глазов не собирался.

Ранее сообщалось, что у нападавшего изъяли пистолет ISSC M22 Austria, рассчитанный на стрельбу малокалиберными пулями, 30 патронов и три газовых баллончика.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ, и выстрелил в одного из сотрудников ГБУ. Затем, спускаясь вниз, преступник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. По одной из версий, к конфликту привело нежелание Глазова надевать защитную маску.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее следователи усомнились в психическом здоровье убийцы, поскольку он не смог четко объяснить причину своего поступка, продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.