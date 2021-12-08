У стрелявшего в московском МФЦ нашли при себе десятки патронов

У убийцы, открывшего стрельбу в московском МФЦ, нашли при себе почти 30 патронов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Помимо боеприпасов, у стрелка изъяли пистолет ISSC M22 Austria, рассчитанный на стрельбу малокалиберными пулями. Также у него было найдено три газовых баллончика.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. После он достал оружие и открыл стрельбу. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее следователи усомнились в психическом здоровье убийцы: на допросе он не смог четко объяснить причину своего поступка, более того, Глазов продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.