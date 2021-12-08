Следствие усомнилось в адекватности убийцы из московского МФЦ

Следователи усомнились в психическом здоровье подполковника в отставке Сергея Глазова, открывшего стрельбу и убившего двух человек в московском МФЦ «Рязанский». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, убийца не смог четко объяснить причину своего поступка. Более того, на допросе он продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.

Не исключено, что его отправят не в изолятор временного содержания, а на судебно-психиатрическую экспертизу. Если врачи признают Глазова вменяемым, следствие будет ходатайствовать в Пресненском райсуде о его аресте.

Конфликт из-за маски

Конфликт с охраной МФЦ начался после того, как Глазов отказался надеть маску. Мужчина начал спорить с охранником и настаивать на своем праве находиться в помещении без средств защиты. Тогда охранник попытался вывести его из здания, в этот момент злоумышленник достал переделанный из травматического в боевой пистолет и начал стрелять по сотрудникам и посетителям. Помимо огнестрельного оружия, у Глазова обнаружился нож, висящий в чехле на поясе. Воспользоваться им он не успел. К тому же, отмечает «Ъ», жертв могло быть больше, но у убийцы периодически заклинивало пистолет.

Заведующая научно-учебной лабораторией психологии социального неравенства ВШЭ Елена Агадуллина рассказала газете, что ограничительные меры сказываются на эмоциональном состоянии людей. Иногда постоянное нагнетание угрозы приводит к тому, что просьба надеть маску выливается в сопротивление. «Кто-то выбирает конструктивные формы работы над ситуацией, кто-то уходит в глубокую внутреннюю изоляцию, а кто-то открывает стрельбу»,— указала эксперт.

В свою очередь, главный врач клиники «Зависимость24», врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал «Ленте.ру», что напавший на МФЦ Глазов, если он действительно является ветераном силовых структур, мог открыть стрельбу из-за проблем психики, связанных с посттравматическим синдромом (ПТСР, психическое расстройство, возникающее из-за травмирующих психику событий — прим. «Ленты.ру»). Одним из проявлений ПТСР, рассказал Казанцев, как раз и может быть чрезмерно острая реакция в конфликтной ситуации. Как, например, и поступил стрелок, открывший огонь в ответ на просьбу надеть маску.

Противоречивые оценки

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После ЧП не удалось получить однозначную характеристику Глазова. Так, источник ТАСС утверждал, что убийца заранее спланировал нападение, и конфликт в МФЦ стал лишь поводом для стрельбы. Также, по его словам собеседника агентства, соседи описали мужчину как неадекватного.

При этом соседка Глазова назвала его тихим и незаметным. «Ничего вообще, тишина. Я его даже не видела», — сказала женщина.

Вооружить или запретить

Член комитета Совета Федерации после ЧП предложил изучить вопрос введения запрета на свободную продажу травматического оружия. Он указал, что такие пистолеты можно легко переделать в боевые, и добавил, что не понимает, зачем их покупают граждане. «Цель травматического? Наносить травмы?», — задался он вопросом.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, наоборот, предложил разрешить всем россиянам владеть оружием, а также обучать граждан самообороне и упростить механизм применения оружия охранниками.

Этот случай доказывает: кто хочет убить — найдет способ, в крайнем случае сам оружие сделает, как этот убийца Анатолий Вассерман депутат Госдумы

А мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями охранника и полицейского, оказавшихся на пути стрелка в МФЦ. «Настоящие герои», — указал градоначальник. Он отметил, что погибший сотрудник охраны Алексей Рузлев закрыл посетителей от убийцы грудью, а сотрудник миграционной службы старший лейтенант Георгий Домолаев один и без оружия сумел задержать преступника.