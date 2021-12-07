Соседка стрелявшего в МФЦ Москвы назвала его тихим и незаметным

Соседка стрелявшего 45-летнего мужчины в МФЦ «Рязанский» назвала его тихим и незаметным

Соседка 45-летнего мужчины, который устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», рассказала о нем и назвала его тихим и незаметным. Ее слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Ничего вообще, тишина. Я его даже не видела», — сказала женщина.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы. На кадрах видно, как сотрудники следственной бригады осматривают место преступления, снимают отпечатки пальцев с предметов и общаются с очевидцами происшествия.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. После он достал оружие и открыл стрельбу. Нападавшего задержали.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.