Вассерман предложил обучать россиян самообороне после стрельбы в МФЦ

Вассерман после стрельбы в МФЦ: нужно обучать граждан самообороне и разрешить всем оружие

Публицист, телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал стрельбу в московском МФЦ, в результате которой погибли два человека. В беседе с NEWS.ru он предложил обучать россиян самообороне, а также призвал облегчить применение оружия охране и создать в стране структуру наподобие Национальной стрелковой ассоциации США.

Вассерман заявил, что в России нужно упростить механизм применение оружия охранниками, однако, по словам публициста, это лишь небольшая часть задач, которые нужно решить. «Оружие вообще-то надо разрешить всем, хотя бы потому, что этот случай доказывает: кто хочет убить — найдет способ, в крайнем случае сам оружие сделает, как этот убийца», — посчитал телеведущий.

Он также предложил уделить внимание развитию гражданской самообороны. По мнению Вассермана, в России следует создать структуру, которая возьмет на себя обязательства по обучению граждан всему необходимому для самообороны.

В то же время депутат отметил, что существующий российский закон о самообороне является «достаточно разумным, но правоприменительная практика все еще исходит из принципа "если есть труп — должен быть зэк"». Именно поэтому, как подчеркнул публицист, уже сложившуюся правоприменительную практику нужно привести в соответствие с законом.

Стрельба в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли сотрудница центра и посетитель, еще несколько человек, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения и были доставлены в больницу. Открывшего стрельбу 45-летнего мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство двух и более лиц») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.