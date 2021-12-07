Стал известен задержавший москвича за стрельбу в МФЦ сотрудник

45-летнего Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «112», видно, как мужчину выводят из здания.

О стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы стало известно 7 декабря. Погибли два человека: сотрудница центра и посетитель. Все произошло после того, как Глазов отказался надеть маску. Cледственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла его под свой контроль.