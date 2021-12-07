Следственный комитет России возбудил дело после стрельбы в московском МФЦ

Cледственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после стрельбы в московском МФЦ. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ, на месте работают сотрудники сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 7 декабря стало известно, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Московский мэр Сергей Собянин также подтвердил гибель двух человек, он отметил, что нападавшего уже удалось задержать. Мэр подчеркнул, что врачи оказывают помощь раненым.