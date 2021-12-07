Собянин оценил поступки охранника и полицейского в московском МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил поступки охранника и полицейского во время стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский». Об этом он написал в своем Twitter.

«Настоящие герои», — указал градоначальник. Он отметил, что погибший сотрудник охраны Алексей Рузлев закрыл посетителей от убийцы грудью, а старший лейтенант Георгий Домолаев один и без оружия сумел задержать преступника.

О стрельбе в МФЦ стало известно ранее во вторник, 7 декабря. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительным данным, он отказывался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, а впоследствии достал оружие и начал стрелять. В результате погибли два человека, трое получили ранения.