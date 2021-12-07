Открывший стрельбу в МФЦ Москвы спланировал нападение

ТАСС: вооруженное нападение на МФЦ в Москве было заранее спланировано преступником

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на МФЦ в Москве, заранее спланировал преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Сергей Глазов пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять. Мужчина живет в пяти кварталах от МФЦ. Соседи называют его неадекватным. Он демобилизовался из армии в 2010 году, у него звание подполковник.

Ранее 7 декабря источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что Глазов стрелял из боевого пистолета Макарова. По другим данным, оружие было переделано из травматического.