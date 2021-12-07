Открывший стрельбу в МФЦ Москвы использовал нелегальный боевой пистолет

Застреливший двух человек в московском МФЦ Сергей Глазов использовал нелегальный пистолет Макарова. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По его словам, боевое оружие не было зарегистрировано. Другой источник подтвердил, что огонь велся боевым оружием, но утверждает, что это был переделанный травматический пистолет. Стрелок никогда не являлся законным владельцем какого-либо огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение МФЦ на юго-востоке Москвы, и открыл огонь по посетителям и сотрудникам организации. В результате два человека погибли, еще несколько пострадали. Обезвредить преступника и задержать его до прибытия полиции смогли сотрудники МФЦ.