Психиатр объяснил действия открывшего стрельбу в МФЦ

Напавший на МФЦ Сергей Глазов, если он действительно является ветераном силовых структур, мог открыть стрельбу из-за проблем психики, связанных с посттравматическим синдромом (ПТСР, психическое расстройство, возникающее из-за травмирующих психику событий — прим. «Ленты.ру»). Таким мнением с «Лентой.ру» поделился главный врач клиники «Зависимость24», врач психиатр Алексей Казанцев.

«Для посттравматических расстройств, особенно если они связаны с другими расстройствами личности, такое поведение может быть характерно. Люди, прошедшие горячие точки, крайне редко обращаются к психотерапевтам или клиническим психологам, чтобы проработать свои травмы и те ситуации, которые с ними произошли. И они остаются с этим на всю жизнь, к сожалению», — объяснил он. Психиатр отметил, что такого рода переживания часто оказываются похожи на неврозоподные состояния, они навязчивы и плохо поддаются лечению. Хорошая терапия, проведенная профессионалом, может помочь нивелировать проявления ПТСР, однако люди профессий, связанных с насилием, чаще всего не обращаются к психологам и психиатрам.

Одним из проявлений ПТСР, как рассказал Казанцев, как раз и может быть чрезмерно острая реакция в конфликтной ситуации. Как, например, и поступил стрелок, открывший огонь в ответ на просьбу надеть маску. «Антиваксеров много, но здоровый человек на его месте начал бы раздражаться, развернулся и ушел или вступил бы в словесную перепалку. Человек войны, прошедший горячие точки, — он человек действия, который ведет себя по принципу “бей и беги”. Только тут он не бежит, а начинает стрелять в людей», — рассказал специалист.

Казанцев отметил, что делать какие-то выводы пока рано, во всем должна разобраться психиатрическая экспертиза.

Ранее 7 декабря неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека. В СМИ появилась информация о том, что нападавшим был 45-летний Сергей Глазов. Согласно ряду публикаций, Глазов проходил службу в армии и имел звание подполковника. В отставку вышел в 2010 году.