Экс-посол США в России рассказал о «победе Путина»

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал исключение санкций против российского газопровода «Северный поток-2» из американского оборонного бюджета большой удачей для официальной Москвы. Его слова прозвучали во время эфира радиостанции «Эхо Москвы».

«Это победа [президента РФ Владимира] Путина. Имея в виду, что у [президента США Джо] Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95 процентов уже сделано», — рассказал Макфол.

Экс-посол добавил, что немецко-американские отношения — главная тема для Байдена, вероятно, имея в виду возможную причину отказа от санкций.

Оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен 7 декабря без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне не стали вводить меры ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.