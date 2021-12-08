Появились подробности о расстрелявшем людей в московском МФЦ

45-летний Сергей Глазов, расстрелявший людей в московском МФЦ, не был судим ранее. Подробности о задержанном сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, нападавший также не состоял на учете у психиатра и нарколога. По предварительным данным, у Глазова не было и долгов. Сегодня мужчине предъявят обвинение. На этапе предварительного следствия Глазова отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что следователи проверят версию о спланированном нападении на МФЦ. При себе у мужчины были все сбережения — 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей. В квартире задержанного не осталось никаких денег. Это натолкнуло следователей на мысль о том, что возвращаться домой Глазов не собирался.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ, и выстрелил в одного из сотрудников ГБУ. Затем преступник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. По одной из версий, к конфликту привело нежелание Глазова надевать защитную маску.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее следователи усомнились в психическом здоровье убийцы, поскольку он не смог четко объяснить причину своего поступка, продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.