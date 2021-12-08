Юрист рассказал об изменениях в жизни граждан из-за поправок закона «О полиции»

Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал «Ленте.ру» о том, какие изменения произойдут в жизни граждан после внесения поправок в закон «О полиции», и отметил, что нововведения являются своевременными и необходимыми.

Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей.

Позвольте представиться

Согласно одной из поправок, полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. «Если человек дерется в каком-нибудь баре, его начинают крутить, а он кричит: “Представьтесь, кто вы такой?”, эта ситуация зачастую разрастается в непонятную клоунаду, это вполне адекватная поправка», — рассказал юрист.

По другой поправке, полицейские теперь тоже имеют право требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним. «Сотрудник несет службу, какой-то блогер начинает: “Представьтесь, вы кто такой?”, я не раз видел такие ролики, где обратное требование полицейского было просто проигнорировано. Теперь будьте любезны, чтоб была возможность зафиксировать, кто обращается, чтобы в случае, если совершаются противоправные или действия, которые препятствуют исполнению обязанностей, человека можно было привлечь потом к ответственности», — пояснил Гришаков.

В случае если человек откажется представляться, его действия могут быть расценены как неповиновение сотруднику полиции, допустил юрист, но предположил, что до такого доходить не будет.

Вскрытие авто

Одна из ключевых поправок корректирует перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили: это спасение жизни и обеспечение безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, задержание подозреваемых или обвиняемых, а также угроза теракта.

Гришаков рассказал, что в первую очередь изменения касаются случаев, когда нетрезвые водители запираются в автомобиле, чтобы их не привлекли к ответственности за пьяную езду, и когда граждане не передают документы для проверки инспектору, а показывают их через стекло.

Бывают случаи, когда есть необходимость вскрывать автомобили без хозяина, рассказал Гришаков, например, если родители оставили ребенка одного в машине или подозрительный грузовик появился в районе, где запланировано шествие. «Но если авто вскрыли, то оно до прихода хозяина должно охраняться», — заметил юрист.

Проникновение

Полицейские могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, гласит следующая поправка.

Юрист отмечает, что данная статья существовала и раньше, добавился лишь последний пункт. По его мнению, изменение страхует полицию от ложных доносов, то есть в случае, если человек из мести рассказал сотрудникам, что его сосед варит наркотики, и эта информация не подтвердилась, отвечать за свои действия в судебном порядке будет именно он.

Досмотр

Также, согласно поправкам, полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.

Ранее закон предполагал проведение досмотров на предмет вещей, запрещенных или ограниченных к обороту на территории РФ: оружия, наркотиков и так далее, теперь список расширили, объяснил юрист. Он отметил, что досмотры и обыски и раньше проводились в случае подозрений на кражу, «теперь просто разъяснили, может быть, какие-то прецеденты были, где говорили, что не было оснований для досмотра».

Гришаков счел поправки необходимыми и своевременными и отметил, что они не сильно отразятся на жизни граждан. Если человек считает, что полицейские нарушают его права, он всегда может позвонить в дежурную часть, напомнил он.