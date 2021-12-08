Путин нашел способ ответить на западные санкции

Президент России Владимир Путин считает, что глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, однако оборудование, которое связано с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. «Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», — отметил глава государства на встрече с молодыми учеными.

Ранее Путин назвал санкции против Москвы попыткой Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Политик отметил, что санкции принимаются без всяких внешних причин.