Путин назвал санкции США против России попыткой «заработать очки»

Президент России Владимир Путин назвал санкции против Москвы попыткой Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Он выразил мнение на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в среду, 8 декабря, передает ТАСС.

Путин отметил, что санкции принимаются без всяких внешних причин.

«И иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой», — сказал он.

Путин добавил, что ничего хорошего в такой ситуации нет. «И что любопытно: я не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется — в силу своеобразного развития ситуации в мире», — заключил президент.

В ходе встречи Путин также заявил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сказал Путин.