Российский город предложили переименовать в Путинград

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил переименовать город в Путинград. Он объявил конкурс на новый герб города с призовым фондом 10 тысяч рублей в Instagram-сторис.

Кроме того, в описании аккаунта у экс-мэра российского города появилась надпись: «Путинграду быть!»

«Размышляя о новом гербе Архангельска, я пришел к выводу, что нужно поменять название города на более милое Ангельск или более стабильное — Путинград. Как вам такая идея?» — написал Донской, позже добавив, что идея о переименовании города в Путинград вызвала огромное количество одобрительных отзывов в комментариях.

Бывший мэр раскритиковал герб Архангельска, отметив, что у города единственный герб в мире, на котором изображен черт. Он также опубликовал в сторис примеры гербов, которые присылают на конкурс россияне.

Ранее в ноябре депутаты горсовета Красноярска сочли смешным размер зарплаты мэра Сергея Еремина и подняли его жалование до 300 тысяч рублей. Вопрос обсуждался на сессии городского совета, 23 депутата поддержали такое предложение, трое проголосовали против, остальные воздержались.