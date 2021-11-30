Российские депутаты сочли смешной зарплату мэра в 250 тысяч рублей и подняли ее

Горсовет Красноярска счел смешной зарплату мэра Еремина и поднял ее до 300 тысяч рублей

Депутаты горсовета Красноярска сочли смешным размер зарплаты мэра Сергея Еремина и подняли его жалование до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

«Депутаты, которые выступили за повышение зарплаты, заявили, что 250 тысяч для главы города — это смешно», — цитирует издание российских парламентариев.

Вопрос обсуждался на сессии городского совета, 23 депутата поддержали такое предложение, трое проголосовали против, остальные воздержались.

Депутат от КПРФ Александр Амосов, выступивший против увеличения жалования мэра, назвал подобную меру вредной, заявив, что в городе много проблем и проблема низких зарплат чиновников таковой не является. Представитель ЛДПР Роман Крастелев в свою очередь отметил, что у водителей маршрутного автобуса ответственности больше, чем у мэра.

Ранее член Совета депутатов Гатчины в Ленинградской области Светлана Малашкова назвала травлей и доносами негативную реакцию пользователей на опубликованное в Instagram видео, где ее 10-летний сын управляет автомобилем, сидя на коленях матери.