Посадившая за руль 10-летнего сына депутат ответила на возмущения россиян

Депутат из Гатчины, посадившая за руль 10-летнего сына, заявила о травле и доносах на нее

Член Совета депутатов Гатчины в Ленинградской области Светлана Малашкова назвала травлей и доносами комментарии россиян, высказавших возмущение опубликованным ей в Instagram видео, на котором ее сын управляет автомобилем, сидя за рулем на коленях матери. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Я не оправдываю тех, кто выезжает таким образом в город, но совершенно не против интереса мальчуганов в поле, лесной дороге и вдали от трасс под родительским контролем. Моя ошибка только в том, что не подумала и скинула видео порадоваться за взрослеющего сына и совсем забыла, что нужно тише-тише. У нас время наступило, когда, не дай бог, что лишнее скажешь и покажешь — доносы тут как тут», — приводит ее ответ издание.

Председатель Совета депутатов Гатчины Виталий Филоненко заявил изданию, что инцидент будет рассмотрен комиссией по этике.

«Сейчас разбираемся. Конечно, будем рассматривать на комиссии по этике, но надо хотя бы предварительно разобраться», — заявил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором десятилетний сын Малашковой сидит на коленях матери и управляет автомобилем, женщина при этом давит на педали. Скорость движения автомобиля составляла примерно 20 километров в час.

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