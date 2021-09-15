Российские чиновники устроили скандал в баре из-за отказа ставить их музыку

Чиновники администрации Рыбинска (Ярославская область) устроили скандал в ресторане, так как бармен не хотел включать их любимую музыку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в бар «Явка» пришли руководитель аппарата администрации Роман Кагнер, начальник отдела госзакупок Елена Виноградова и их знакомые. После выпитых текил и танцев госслужащие захотели поставить любимую музыку. Однако бармен сказал, что для этого необходимо скачать специальное приложение.

Чиновникам это не понравилось, после чего Виноградова пригрозила закрыть бар. В свою очередь, директор заведения Анна Рыжова попыталась решить ситуацию и попросила гостей вести себя поскромнее. «Вы не знаете, с кем вы связываетесь», — сказала начальник отдела госзакупок.

Директор бара сообщила об инциденте мэру Рыбинска. Он пообещал провести проверку, а также «реагировать строго, но справедливо».

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