Пьяный российский депутат оказался в полиции, устроил дебош и попал на видео

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В Иркутской области депутат Думы Кириенского муниципального района Дмитрий Клепиков оказался пьяным в полиции после корпоратива, устроил там дебош и попал на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что нетрезвый мужчина кричит на полицейских и жалуется, что не может дышать. После того, как его посадили в камеру, он начинает вспоминать бога, а затем называет «сволочью», предположительно, одного из полицейских.

Депутат подтвердил РЕН ТВ, что на видео из отделения запечатлен он, но изложил свою версию развития событий. Он подтвердил, что 24 февраля был на корпоративе, после которого хотел пойти домой, но из-за холода вернулся в администрацию и уснул, пока ждал такси. Клепиков добавил, что его разбудили полицейские — их вызвали сотрудники администрации, у которых с депутатом около года якобы конфликт.

«Могли бы вызвать такси, меня разбудить, но вместо этого там сотрудники администрации вызвали полицию. Говорят, что глава города ходил меня на видео снимал в таком состоянии», — заявил Клепиков.

По словам депутата, ему отказались предоставить адвоката в отделении полиции, а информацию о нападениях он назвал полной ложью. Он подтвердил, что вел себя не совсем адекватно в отделении, но к этому его «подвело то, что отказывали в правах». Клепиков добавил, что есть решение суда по статье «Нахождение в состоянии алкогольного опьянения» и протокол, где «ничего не отражено».