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Российский губернатор призвал отбирать автомобили у пьяных «уродов»

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал правительство республики и депутатов выйти в федеральный центр с инициативой об изъятии автомобилей у пьяных «уродов», которые садятся за руль. Об этом сообщает издание «АиФ — Уфа» в понедельник, 23 ноября.

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«Уроды, по-другому не скажу. Один раз пьяный сел, второй, а потом детей убивают. Вот их надо лишать транспортного средства», — сказал он на оперативном совещании.

По его словам, рост числа дорожно-транспортных происшествий в республике наблюдается «не от того, что порой дорога плохая, а от того, что нет мозгов и полная безответственность».

Хабиров также поручил ГИБДД усилить работу по выявлению нетрезвых водителей на дорогах.

В августе руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за пьяную езду с детьми в машине.

В июне член Совета Федерации Сергей Леонов выступил с инициативой пожизненно лишать прав за вождение в состоянии алкогольно опьянения. Кроме того, по его мнению, следует сообщать в ГИБДД о водителях, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости.

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