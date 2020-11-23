Российский губернатор призвал отбирать автомобили у пьяных «уродов»

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал правительство республики и депутатов выйти в федеральный центр с инициативой об изъятии автомобилей у пьяных «уродов», которые садятся за руль. Об этом сообщает издание «АиФ — Уфа» в понедельник, 23 ноября.

«Уроды, по-другому не скажу. Один раз пьяный сел, второй, а потом детей убивают. Вот их надо лишать транспортного средства», — сказал он на оперативном совещании.

По его словам, рост числа дорожно-транспортных происшествий в республике наблюдается «не от того, что порой дорога плохая, а от того, что нет мозгов и полная безответственность».

Хабиров также поручил ГИБДД усилить работу по выявлению нетрезвых водителей на дорогах.

В августе руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за пьяную езду с детьми в машине.

В июне член Совета Федерации Сергей Леонов выступил с инициативой пожизненно лишать прав за вождение в состоянии алкогольно опьянения. Кроме того, по его мнению, следует сообщать в ГИБДД о водителях, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости.