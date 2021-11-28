Российский депутат посадила сына-школьника за руль автомобиля

Депутат Малашкова в Ленинградской области посадила за руль сына и сняла это на видео

Депутат Гатчинского района Ленинградской области Светлана Малашкова посадила за руль своего автомобиля сына-школьника. Об этом сообщает 47news.

Она выложила в Instagram видео, где ребенок сидит у нее на коленях и держит руль автомобиля. Сама Малашкова, по ее словам, нажимает на педали, а в остальном автомобилем управляет школьник.

Автомобиль двигался по заснеженной проселочной дороге со скоростью около 20 километров в час. «В каком возрасте вы сели за руль?» — обратилась российский депутат к подписчикам. Позже она удалила видеозапись со своей страницы.

Светлана Малашкова избралась в Гатчинский районный совет в 2019 году от ЛДПР. Входит в постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности. Ранее работала в полиции.

Летом борющийся за безопасные дороги депутат Государственной Думы Александр Васильев усадил за руль автомобиля 10-летнюю дочь и снял все на видео. На кадрах видно, что девочка сидит на коленях у отца, а у нее на коленях разместилась собака. Так ребенок управляет машиной, двигающейся по проселочной дороге. Запись депутат Госдумы сопроводил подписью: «Ни один инструктор не сможет привить вашим детям культуру безопасного управления автомобилем. Это могут сделать только родители».