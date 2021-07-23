Борющийся за безопасные дороги депутат Госдумы усадил за руль 10-летнюю дочь

Борющийся за безопасные дороги депутат Государственной Думы Александр Васильев усадил за руль автомобиля 10-летнюю дочь и снял все на видео. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что девочка сидит на коленях у отца, а у нее на коленях разместилась собака. Так ребенок управляет машиной, двигающейся по проселочной дороге.

«Задача усложняется, когда еще тут сидит и помогает рулить Плюша», — говорит политик.

Запись депутат Госдумы сопроводил подписью: «Ни один инструктор не сможет привить вашим детям культуру безопасного управления автомобилем. Это могут сделать только родители».

Александр Васильев — создатель и лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», которое борется за улучшение транспортной инфраструктуры и дорожную безопасность.

В 2020 году в сети появилось видео, на котором водитель в Санкт-Петербурге посадил ребенка за руль машины во время движения по дороге. Его засняли из проезжавшего рядом автомобиля.